Morre aos 67 anos o ex-prefeito da cidade de Rafael Fernandes, vítima de uma câncer

Crédito da foto: Reprodução; Jornal de Fato

Morreu na manhã desta quinta-feira (14), vítima de um câncer, o ex-prefeito da cidade de Rafael Fernandes, José de Nicodemo Ferreira.

Ele completaria 68 anos no próximo dia 24.

Nicodemo descobriu a doença há alguns anos. Travou luta diária, com tratamento em centro mais desenvolvimento. Nos últimos meses, a situação se agravou, ele ficou bastante debilitado, vindo a óbito hoje.

O ex-prefeito liderava a política de sua cidade, localizada na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, há muitos anos.

Seu filho, também ex-prefeito, José de Nicodemo Ferreira Júnior, “Nicó Júnior”, deu sequência ao projeto político do pai, sendo eleito e reeleito e, em seguida, elegeu o primo Bruno Anastácio, atual prefeito da cidade

NOTA DE PESAR

O diretório do Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN) expressa seu pesar pelo falecimento, ocorrido na madrugada de hoje (14), do grande líder político de Rafael Fernandes, José Nicodemo Ferreira, aos 68 anos.

Nicodemo Anastácio, como era conhecido, lutava, há nove anos, contra um câncer no intestino. Ele faleceu em casa, em Rafael Fernandes, ao lado dos familiares.

A trajetória política de Nicodemo, com mais de trinta anos de vida pública, como vereador e prefeito, sempre filiado ao MDB-RN, foi marcada pelo trabalho a favor do município, pela ética e por realizações que transformaram Rafael Fernandes.

O legado do velho Nicó, como era carinhosamente chamado, vai ficar registrado na memória de todos. Neste momento de dor, demonstramos nossos sentimentos à família e aos amigos que, assim como nós, sentirão saudades do amigo Nicodemo.