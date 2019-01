Matrículas de novatos na Rede Municipal de Educação acontecem até 11 de Janeiro

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEMEC) de Currais Novos está em fase final de matrículas dos alunos novatos que desejam estudar na rede pública municipal de ensino, prazo este que se encerra no próximo dia 11 de Janeiro. De acordo com a SEMEC, os pais podem realizar a matrícula de seus filhos em qualquer uma das escolas ou através do SIGEduc https://curraisnovos-rn.portalsigeduc.com.br.

A rede municipal de ensino oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. O início das aulas será no dia 11 de Fevereiro.