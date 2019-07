MAIS UM IMPORTANTE PASSO FOI DADO NA BUSCA PELA SOLUÇÃO HÍDRICA PARA MUNICÍPIOS DO SERIDÓ

A construção da tão sonhada adutora Seridó, que irá solucionar de forma definitiva o problema do abastecimento de água dos municípios de Currais Novos, Acari e Serra de Santana, está cada vez mais próxima.

A bancada Federal do Rio Grande do Norte definiu, na última terça, dia 02, as metas e as prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020. E a emenda para o projeto da adutora Seridó foi uma das obras contempladas.

“Recebo com muita alegria essa notícia importante, não só para o povo da nossa querida Currais Novos, mas também para a população da nossa vizinha Acari”, disse Odon Júnior, prefeito de Currais Novos.

No último mês de março, Odon foi à Brasília cobrar da bancada potiguar uma solução definitiva para o problema do abastecimento. “Encaro de forma bastante positiva, pois o primeiro passo foi dado. Quando esse projeto ficar pronto será uma grande conquista. Não minha, mas do nosso povo que há tantos anos sofre com esse grave problema hídrico. Quero deixar registrado os nossos agradecimentos a toda a bancada federal do RN, aos deputados e senadores que estão trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa região”, disse Odon.

O projeto da nova adutora do Sistema Seridó irá garantir a oferta de água a longo prazo, por meio do uso das águas da transposição do Rio São Francisco. A LDO é a Lei que trata das diretrizes a serem consideradas na elaboração do orçamento. A matéria deverá ser deliberada pelo Congresso Nacional até o próximo dia 18 desse mês.