Luciano Santos esteve em Riacho da Cruz tratando do Consórcio de Resíduos Sólidos do Alto Oeste

O Presidente do Consórcio de Resíduos Sólidos do Seridó, prefeito de Lagoa Nova Luciano Santos, na última sexta-feira (14/12), foi ao Oeste para tratar sobre os interesses de desdobramento para efetivar a emenda que favorece tanto ao Seridó como ao Oeste no que tange a destinação dos resíduos sólidos.

A reunião aconteceu no município de Riacho da Cruz e o Consórcio de Resíduos Sólidos do Alto Oeste é presidido pela Prefeita de Riacho da Cruz Bernadete Rego.

“O Consórcio do Oeste possui 44 prefeituras e precisa agilizar suas pautas burocráticas para assim como o nosso estar apto a executar os recursos orçamentários empenhados conjuntamente com o nosso. E assim, é do nosso pleno interesse acompanhar e aparelhar aquele ente.” Disse o Presidente Luciano Santos.