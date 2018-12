Luciano Santos é reconduzido a Presidência do Consócio de Resíduos Sólidos do Seridó

Luciano Santos, prefeito de Lagoa Nova foi reconduzido à Presidência do Consórcio de Resíduos Sólidos do Seridó para o biênio 2019/2020. A vice Presidência fica com Chilon Batista, prefeito de Timbaúba dos Batistas.

O consórcio comemorou também o recebimento do Termo Provisório da Posse do terreno onde será implantado o aterro Sanitário.

“2019 será o ano divisor de águas no quesito burocracia e execução do nosso aterro regional, estou muito para ver o inicio de tudo.” Disse

Luciano Santos.