Lagoa Nova vivenciou uma das suas maiores festa do agricultor neste ano de 2019

Lagoa Nova/RN vivenciou uma das suas maiores festa do agricultor neste ano de 2019, esse ano festejou a sua 64ª Edição.

A mesma que pela primeira vez esteve no I Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias.

Com toda uma programação específica, o município esteve realizando diversas atividades como: Cursos de Bovinocultura de Leite, Cajucultura, Derivados de Leite, Seminário de Manejo da Cajucultura, Curso de Informática Básica.

O VII Torneio Leiteiro, que teve a participação de 10 produtores e 18 vacas, que dedicaram durante 2 dias para o torneio, encerrando no sábado (18), com a entrega das premiações.

O o I Circuito Estadual de Exposição Agropecuária e Artesanal, onde os lagoanovenses puderam fazer suas exposições.

O encerrado o torneio leiteiro, houve a entrega de certificados do curso de informática básica, contando com a presença do Secretário Estadual da SAPE/RN, Representes do Senar, Multicampo, Rancho Alegre, Laboleite (UFRN), dentre outras autoridade.

Também esteve presente para o Circuito Estadual, o presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado Estadual Ezequiel Ferreira.

O encerramento foi com show do Humorista Hiran Delmar e as Autarquias do Humor, o coxinha.

O Desfile do Agricultor pelas principais ruas de nossa cidade, foi um dos maiores dos últimos anos.

Após o desfile, houve a Missa, presidida pelo Padre José Mário de Medeiros, pároco da Comunidade.

Essa matéria será destaque no Jornal A Notícia, edição de junho.