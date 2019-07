Lagoa Nova sedia 1ª Etapa de Oficinas Regionais

Na manhã desta quinta-feira (11), o município de Lagoa nova sediou a 1ª Etapa de oficinas regionais do Projeto de Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas – Açu/RN, projeto do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do projeto Governo cidadão e secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), com o apoio do comitê da Bacia do Piancó- Piranhas-Açu/RN.

O prefeito Luciano Santos recepcionou todos os órgãos estatais que estão envolvidos nesta ação.

O encontro abraçou os municípios de Bodó, Cerro cora, Florânia, Tenente Laurentino Cruz e Santana do Matos.

Estiveram presentes o Secretario de Desenvolvimento do Estado Mineiro, o Coordenador de Meio Ambiente Robson Silva, representantes do IDEMA, IGARN, MPRN, FETARN, dentre demais representantes do Estado.