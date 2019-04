Lagoa Nova recebe médicos do Programa Mais Médicos

O Prefeito Luciano Santos recebeu na manhã desta quinta-feira (28), em seu gabinete junto ao Secretário de Saúde Bruno Carvalho, os novos médicos enviados pelo Governo Federal para o Programa Mais Médicos.

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa tem como objetivo, suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil.

Os médicos Aécio Júnior e Elania Jales, a partir de agora começarão a fazer parte do nosso time de médicos, para que assim possamos suprir as necessidades do nosso município, em relação à saúde.

“Peço ao Senhor e a Senhora médicos que estão chegando à Lagoa Nova, que tenham paciência com os usuários lagoanovense, atenda-os bem e contem com minha disposição para que a saúde municipal esteja bem.” Ponderou o prefeito Luciano Santos.