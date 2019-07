Lagoa Nova capacitação catadores

O prefeito Luciano Santos participou do terceiro dia de Capacitação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Treinamento este promovido em projeto social da Echoenergia, com realização do Instituto Brasil Solidário, que conta com módulos práticos dentro do Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos do município de Lagoa Nova, que já está com as obras finalizadas e será oficialmente inaugurado no início do mês de Agosto.

Acompanhando o módulo prático de visita ao Galpão estiveram presentes o Coordenador de Meio Ambiente (SEMARH-RN) Robson Silva, secretário de Desenvolvimento Fernando Mineiro, IDEMA Ana Marcelino e demais representatividades do Governo do Estado. Além do Secretário de Meio Ambiente João Da Mata que está conduzindo todas as atividades e Secretária de Desenvolvimento Econômico Josi Gomes, responsável por toda articulação junto a Cia Echoenergia.

“Lagoa Nova será pioneira, pois estamos recebendo um Galpão de Triagem de grande porte, o que dará resolução a problemática do lixo, mas para isso a população deve se inserir totalmente no processo, pois depende exclusivamente de cada um de nós”. “Frisou o prefeito.”