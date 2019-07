Justiça Federal do RN condena quatro pessoas por 11 assaltos a agência dos Correios no RN

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte condenou quatro pessoas pela prática de assalto a 11 agência dos Correios no Estado, crimes praticados entre maio de 2017 até maio de 2018. Foram Kleber Jota Barbosa ( 73 anos, 10 meses e 28 dias), Jadson Cardoso Varela ( 37 anos 10 meses e 6 dias), Nyelton Cunha do Nascimento ( 29 anos 6 meses e 20 dias) e Sebastião Ivanildo da Silva ( 22 anos 7 meses e 28 dias). O somatório dos valores roubados chega a quase R$ 630 mil.

Na sentença, proferida pelo Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal, estão definidos os valores de multas a serem pagas. No caso de Kleber Jota será 690 dias-multa, com cada dia-multa equivalendo a 1/20 do salário mínimo, prevalecendo esse referencial para todos os três condenados. Jadson Cardoso pagará multa no valor de 540 dias-multa. Nyelton deverá desembolsar 110 dias-multa. Já Sebastião Ivanildo pagará 120 dias-multa.

A sentença condenou ainda Francisco dos Santos Moura e Josimar Pinheiro Pedro pelo crime de receptação. Cada um cumpriria um ano de reclusão, pena que foi convertida em prestação de serviço à comunidade.

O Juiz Federal Walter Nunes destacou, na sentença, que além dos valores materiais, nos assaltos foram roubados também armas e coletes balísticos.

Anna Ruth Dantas

Supervisora de Comunicação da JFRN