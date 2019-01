Jornada Pedagógica contará com palestra de Pilar Lacerda, ex-secretária de educação básica do MEC

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (SEMEC) de Currais Novos em parceria com a 9ª DIREC (Diretoria Regional de Educação) realizam nos dias 06 e 07 de fevereiro a “Jornada Pedagógica 2019” que terá como tema central “BNCC e Articulação Curricular: construindo caminhos para a Educação Municipal”.

Na Conferência de Abertura que acontecerá no dia 06 às 7h15 na Quadra Poliesportiva do IFRN Campus Currais Novos, presença da renomada palestrante Pilar Lacerda, ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação e Diretora da Fundação SM Brasil. Nesta abertura, o tema central do debate será “Fiando saberes dos objetos de conhecimento ao ensino e aprendizagem por competências e habilidade”.

BNCC

A Base Nacional Curricular Comum – BNCC, segundo o Ministério da Educação, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidade da Educação Básica. A Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil.

