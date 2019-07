INAUGURAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO ENTREGA NESTE SÁBADO (20) CENTRAL DO CIDADÃO DE CURRAIS NOVOS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Sead) e do Governo Cidadão, entrega mais uma sede própria da Central do Cidadão. Agora, é a população de Currais Novos que recebe um espaço moderno, organizado e acolhedor, no qual o cidadão terá mais conforto e comodidade. A Central do Cidadão Vereador Adalberto Antônio do Nascimento será entregue neste sábado (20), às 10h.

A Central foi viabilizada com recursos do Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial. O investimento na obra foi na ordem de R$ 3,4 milhões para construção da estrutura física e R$ 650 mil para aquisição dos equipamentos. O nome da Central é uma homenagem ao servidor Adalberto Antônio do Nascimento (Bebeto do Detran), que faleceu em abril de 2019. Ele exercia a função de atendente no setor de registro do Detran.

A unidade de Currais Novos, que funcionava em prédio locado, realiza cerca de 40 mil atendimentos mensais, atendendo à população local (estimada em mais de 44 mil habitantes) e moradores de municípios vizinhos como Lagoa Nova, Cerro Corá, Bodó, Campo Redondo, São Vicente, Florânia, Acari e Tenente Laurentino Cruz.

A expectativa, segundo a gerente da unidade, é aumentar a oferta de serviços por meio de parcerias com mais órgãos públicos, facilitando para o cidadão a resolução das demandas em um só local.

Atualmente a Central do Cidadão disponibiliza serviços essenciais de vários órgãos do Executivo Estadual como Detran; Ipern; ITEP; Procon; Sine, Datanorte e Secretaria de Tributação. Dispõe ainda de unidades de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e da iniciativa privada, entre elas OI Atende; Pag Fácil e Vamos Parcelar.

Serviços oferecidos pela Central: Emissão de CNH, RG, Título de Eleitor e CPF; registro e vistoria de veículos; Cadastro de Aposentados do Estado e Prova de Vida; Seguro desemprego, Parcelamento de dívidas de veículos, Acordos e Conciliações no PROCON, entre outros.

O Programa Estadual das Centrais do Cidadão, conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), com recursos do Projeto Governo Cidadão – via acordo de empréstimo com o Banco Mundial, está realizando reformas e construindo sedes próprias das centrais, com o objetivo de padronizar a estrutura das unidades e melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos já prestados e agregar novos serviços para os moradores de vários municípios do Rio Grande do Norte.

Em 2019, já foram entregues dentro do novo padrão as Centrais do Cidadão de São Paulo do Potengi, Caraúbas, São Gonçalo do Amarante (Shopping Natal Moda Outlet), Apodi e Pau dos Ferros.

SOBRE O PROGRAMA CENTRAL DO CIDADÃO

O Programa Estadual das Centrais do Cidadão oferece, de forma integrada, um conjunto de serviços públicos essenciais, centralizados geograficamente em um único espaço, em local de fácil acesso à população. Trata-se de uma forma de descentralizar serviços da estrutura administrativa tradicional dos diversos órgãos da administração pública. Atualmente, o Programa conta com 27 unidades em 22 municípios.

