Imagem do “Cânion dos Apertados” é destaque no stand do RN em feira de turismo na Holanda

Uma das maiores feiras do setor de turismo do mundo, a VakantieBeurs foi aberta oficialmente nesta quinta-feira, 10, em Utrecht, na Holanda, com a participação de 200 expositores e com a expectativa de receber cerca de 20 mil visitantes que poderão conhecer diversos destinos, dentre eles o Rio Grande do Norte, que está com dois espaços na feira. No Stand próprio do Estado, uma das imagens que ilustra o ambiente é a do “Cânion dos Apertados”, em Currais Novos, um dos geossítios do “Geoparque Seridó”.

Para a Secretária Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Currais Novos, Ana Albuquerque, esta é mais uma oportunidade de divulgação das belezas naturais do município para o mundo. “A feira é uma grande oportunidade que o Estado tem para divulgar o que temos de melhor, e ficamos muito felizes com o destaque do Cânion no Stand do RN, que também está divulgando outros atrativos do nosso Estado”, comentou Ana, ressaltando a importância de eventos como este para atrair turistas e investimentos para o setor no Rio Grande do Norte.