IGARN está fazendo cadastro de barragens em Currais Novos

Uma equipe do Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte – IGARN estará durante todo o dia de hoje, realizando o cadastro de barragens, barreiros e açudes, para obter o licenciamento ou outorga, de forma gratuita.

Os interessados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, munidos dos seguintes documentos: RG, CPF e documentação da terra.

Mais informações podem ser obtidas no fone 3405-2732.