Huab realiza seu I Seminário de Triagem Neonatal

O dia 18 de julho de 2019 vai ficar marcado no calendário de atividades científicas do Hospital Universitário Ana Bezerra pela realização do seu I Seminário de Triagem Neonatal.

O evento foi idealizado e realizado pela equipe do Projeto de Extensão Retorno do 5º. Dia e serviço ambulatorial de Triagem Neonatal do Huab e que tem a coordenação da enfermeira Lana Farias. A organização contou com o apoio da Secretaria de Saúde do Município de Santa Cruz, da V URSAP e da FACISA /UFRN, que cedeu seu auditório.

A mesa de honra foi composta por Severino Clemente da Silva Filho, representando a superintendência do Hospital Universitário Ana Bezerra, por Maura Roberta Guilherme de Lima, Gerente da Unidade Regional de Saúde Pública (V URSAP), por Mayhara Myrna Bezerril Freire de Lima Galvão, Coordenadora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN e por Wilton Rodrigues Medeiros, representando a Gerência de Ensino e Pesquisa do Huab.

O Seminário teve como público alvo colaboradores e residentes do HUAB, profissionais da Atenção Básica da V URSAP e estudantes dá FACISA.

Na abertura dos trabalhos Severino Clemente parabenizou os organizadores e elogiou a iniciativa “por tratar de um tema de suma importância para cuidar da saúde dos recém-nascidos, e também permitir um tratamento adequado para as doenças eventualmente detectadas nos diversos testes que compõem a triagem”.

A primeira atividade foi uma palestra foi sobre Teste do pezinho, considerado um dos exames mais importantes para identificar quaisquer anormalidades e prevenir uma série de doenças no recém-nascido. Segundo Claudio Orestes, pediatra e palestrante do I Seminário de Triagem Neonatal do Hospital Universitário Ana Bezerra, as doenças detectadas são crônicas, genéticas e incuráveis. “Quando identificadas e tratadas precocemente, aumentamos a chance de um tratamento rápido e eficaz, afim de garantir uma melhor qualidade de vida para a criança e sua família.”

Em seguida o assunto foi Fluxograma de resultados de testes alterados e segmentos para cadastramento de unidades, com a palestrante Enfermeira Ms. Kellyane Prata.

Na parte da tarde aconteceu uma mesa redonda: Triagem Neonatal: uma visão multiprofissional (Testes da Orelhinha, Linguinha e Coraçãozinho e Olhinho e do Pezinho) – Palestrantes: Fonoaudióloga Dra. Monique Ramos, Odontopediatra Dra. Viviane Fernandes, Cardiopediatra Dra. Marília Alcoforado, Oftalmologista Dr. Breno Gustavo e Assistente Social Ms. Karina Tatiane da Costa Martins.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário Ana Bezerra – Huab faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde agosto de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.