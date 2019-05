Hospital Mariano Coelho já disponibiliza procedimentos hospitalares bucomaxilofaciais

A partir de hoje, 07 de Maio, o Hospital Regional Mariano Coelho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza procedimentos hospitalares bucomaxilofaciais para pessoas com deficiência que são atendidas no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

Os procedimentos necessitam de anestesia geral, capacitação da equipe e a união de esforços garantiu esse serviço.

Um marco para a saúde das pessoas com deficiência de Currais Novos que há anos aguardavam por esse procedimento.