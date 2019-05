Governo lança programação da 46ª Exposição Agropecuária do Seridó

ASSECOM/RN

A 46ª Exposição Agropecuária do Seridó – ExpoCaicó 2019, foi lançada oficialmente nessa terça-feira (21), com a presença do secretário de Projetos Especiais, Fernando Mineiro, representando a governadora professora Fátima Bezerra. O secretário adjunto de Agricultura, Alexandre Wanderley, o diretor presidente da Emparn, Rodrigo Maranhão, e o diretor presidente do Idiarn, Mário Manso, também compuseram o quadro de representantes do Estado, durante o café da manhã que marcou a solenidade, no Restaurante Kangalha’s, em Caicó.

Outras entidades importantes para realização da feira também marcaram presença no encontro, como a Asserc, representa pelo seu presidente Sérgio Torres, e o gerente administrativo Artur Maynard, o Sebrae por meio de Pedro Alexandre, a Anorc por Acácio Brito, a prefeitura de Caicó por meio do secretário de Agricultura, Júlio César de Azevedo, os demais prefeitos da Região Seridó, foram representados pelo prefeito Chilon Batista, do município de Timbaúba dos Batistas, a Câmara Municipal pelo vereador Odair Diniz, a Polícia Militar pelo Capitão Valdez, e o Corpo de Bombeiros Militar pelo Capitão Lima Verde.

Estiveram presentes ainda no evento, demais autoridades ligadas ao setor, agropecuaristas e imprensa da região. A ExpoCaicó 2019 conta com apoio do Programa Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial. Sua realização se dará entre os dias 30 de maio e 02 de junho, no Parque de Exposições Monsenhor Walfredo Gurgel, em Caicó/RN.

Programação Oficial

30/05 – Quinta-feira

13h – Encerramento da Entrada dos Animais;

14h30 – Admissão (Mensuração) de Animais;

19h – Abertura Oficial;

22h – Fechamento de Portões.

31/05 – Sexta-feira

07h – Abertura dos Portões;

07h30 – Início das Oficinas de Cortes Especiais;

08h – Início das Pistas de Ovinos e Caprinos;

16h – Encerramento das Oficinas primeiro dia;

17h – Pausa das Pistas;

19h – Show Atração Regional;

22h – Fechamento dos Portões.

01/06 – Sábado

07h – Abertura dos Portões;

08h – Retomada das Pistas de Ovinos e Caprinos;

8h30 – Retomada das Oficinas;

09h – Início das Pistas Bovinos “Pardo Suíço e Zebuinos”;

14h – Encerramento das Pistas de Bovinos;

17h – Pausa das Oficinas;

20h – Leilão Seridó Terra do Leite;

21h – Show Atração Regional;

00h – Fechamento dos Portões.

02/06 Domingo

07h – Abertura dos Portões;

07h30 – Concentração da Cavalgada “Ilha de Santana”;

11h – Chegada da Cavalgada;

12h – Encerramento oficial, liberação dos animais.