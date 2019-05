Governo discute incentivos ao consumo de GNV para transporte de passageiros

ASSECOM/RN

O Governo do Estado estuda medidas para incentivar o consumo de Gás Natural Veicular – GNV e a secretaria de Estado da Tributação está avaliando a viabilidade jurídica e econômica para reduzir o preço do metro cúbico de GNV fornecido pela Companhia Potiguar de Gás – Potigás. Já a secretaria de Estado da Tributação também estima a possibilidade de redução tarifa do Imposto sobre propriedade de veículos automotores – IPVA.

A Potigás se prepara para realizar novos contratos para compra de GNV às distribuidoras. Hoje o contrato da Potigás é com a Petrobras e tem vigência até o mês de dezembro próximo.

Nesta segunda-feira, 20, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com representantes de várias entidades do setor de transporte de passageiros – Cooperativa dos Taxistas de Natal, Cooperativa dos Taxistas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Sindicato dos Taxistas de São Gonçalo do Amarante, do Sindicato dos Postos de Combustíveis do RN, do movimento GNV Preço Justo e da Associação dos Motoristas de transporte de passageiros por aplicativos.

Fátima Bezerra explicou aos prestadores de serviços que o programa Nota Fiscal Potiguar acumula pontos e vai oferecer descontos no pagamento do IPVA. Para ter esse direito o cidadão deve pedir a emissão da nota fiscal em todas as suas compras e solicitar a inclusão do seu CPF. “Mas vamos estudar outras medidas para estimular o consumo, favorecer a redução de preço e fortalecer o setor”, afirmou a governadora, lembrando que é preciso considerar as viabilidades jurídica e econômica”.

Outra medida anunciada pela governadora é a conversão de parte da frota de veículos do estado ao consumo de GNV. “Com isso estaremos aumentando a demanda e incentivando a economia tanto pelo consumo direto do gás, como pela instalação dos kits”, declarou.

A governadora determinou a instalação de um grupo de trabalho, coordenado pela Potigás, com a participação da secretaria de Tributação e representantes dos prestadores de serviços para acompanhar os estudos visando a redução do custo do GNV ao consumidor do setor de transporte de passageiros.

Também participaram da reunião o vice-governador Antenor Roberto, o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, a presidente da Potigás, Larissa Gentille, o vereador em Natal, Dickson Nasser e o deputado estadual, Coronel Azevedo.