Governo discute com FGV medidas para elevar índice de qualidade na Educação

A governadora Fátima Bezerra reuniu, nesta terça-feira, 22, a equipe da Secretaria de Educação e diretores da Fundação Getúlio Vargas – FGV para tratar de medidas para otimizar a gestão dos recursos financeiros específicos. “Precisamos melhorar os índices da Educação promovendo ações de atenção a professores e alunos e à comunidade escolar. São ações que resultarão não só em melhorias no ensino, mas também na cidadania e na segurança pública”, afirmou a chefe do Executivo.

Diretor do Centro de Gestão Educacional da FGV, Henrique Paim disse que a instituição atua para aperfeiçoar ações na aplicação de recursos para as demandas do ensino médio. E acrescentou: “visamos o acompanhamento de escolas, professores e alunos, de forma que todos passem a ter a atenção necessária, tanto no campo pedagógico como no campo estrutural, para elevar os índices de qualidade. Temos trabalho realizado nos estados do Piauí e Ceará que efetivamente passaram a ter educação com melhores índices de avaliação”, explicou Paim.

O secretário de Estado da Educação Getúlio Marques afirmou que a FGV pode contribuir para a formulação de políticas públicas para atender alunos e escolas que enfrentam dificuldades reforçando iniciativas que venham a consolidar um sistema de gestão voltado para a aprendizagem. Neste sentido o RN deverá adotar medidas de acompanhamento de alunos com problemas de aprendizagem, atenção maior aos professores e diretores, e dotar as escolas de melhor estrutura para o ensino. “Tudo isso irá se traduzir em melhores índices na educação, vez que os alunos terão acompanhamento específico e professores e escolas poderão contar com investimentos para suas necessidades”, informou Getúlio.

Assecom-RN/ Foto: Elisa Elsie