O Governo do Estado e as companhias aéreas assinam nesta segunda-feira (24) os termos de concessão da redução de cobrança do ICMS no querosene de aviação (QAv).

A ação é fruto do novo regime tributário especial lançado pelo Governo na quarta-feira passada para atrair novos voos. O evento será às 10h, no auditório da Governadoria, no Centro Administrativo.

Assecom-RN