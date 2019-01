Governo amplia apoio aos produtores e incentiva geração de empregos

“Apoio e incentivo à ampliação de unidades de produção e à instalação de novos empreendimentos para gerar emprego, renda, riqueza e aumentar a arrecadação de impostos são medidas que irão nortear nosso governo”.Com esta declaração a governadora Fátima Bezerra definiu a visita que fez ontem 15, às três unidades de produção da empresa Potiporã, maior produtora e beneficiadora de camarão do Brasil, instalada em três municípios do Rio Grande do Norte.

A Potiporã emprega 1050 trabalhadores e produz 500 toneladas de camarão por mês. A empresa atua na produção de pós-larva, em São Miguel do Gostoso; na criação e engorda de camarão no delta do Rio Assu, em Macau, e no beneficiamento na unidade industrial no município de Pendências.

Em visita às três unidades, Fátima Bezerra assegurou agilidade do Governo para a liberação de licenças ambientais visando a ampliação da produção. A Potiporã pretende dobrar a produção até o final do próximo ano e planeja ampliar em 300 hectares os tanques de criação e engorda que hoje ocupam 1.200 hectares.

“Temos tecnologia e capacidade para isso. Estamos tratando junto ao Governo do Estado os processos para nossa ampliação que também envolvem a concessão de licenças ambientais”, afirmou o proprietário da Potiporã, Cristiano Maia.

A governadora Fátima Bezerra assegurou que a administração estadual vai ampliar o apoio aos produtores: “Estamos no serviço público para servir. Nosso governo apoiará todos que queiram investir com seriedade, respeitando as normas legais e o meio ambiente”, declarou, para ressaltar a importância da ampliação da Potiporã que vai investir R$ 30 milhões e gerar 300 novos empregos diretos.

Fátima Bezerra ainda destacou a necessidade de a gestão estadual atuar para a consolidação de investimentos: “assim estaremos favorecendo o desenvolvimento, considerando que desenvolvimento não é só crescimento econômico, mas também a melhora dos índices sociais, da qualidade de vida, da cidadania, e que a geração de emprego e renda também tem reflexos positivos na arrecadação de impostos para o equilíbrio financeiro e fiscal do Estado”.

Na visita às unidades da Potiporã, Fátima Bezerra esteve acompanhada pelos secretários estaduais do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado; da Agricultura, Guilherme Saldanha; do diretor do Idema, Leonlene de Sousa Aguiar, pelo senador Jean Paul Prates, deputados federais João Maia e Zenaide Maia, deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, George Soares.

Assecom-RN/Foto: Elisa Elsie