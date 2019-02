Governadora discute investimentos no RN com a cônsul-geral da Noruega

ASSECOM/RN – Foto: Demis Roussos

A governadora Fátima Bezerra recebeu, na tarde desta quinta-feira (21), a consulesa geral da Noruega, Sissel Hodne Steen, e sua comitiva para discutir o potencial de investimentos que o Rio Grande do Norte possui.

Durante a reunião, a governadora apresentou um leque de oportunidades de investimento no estado, sobretudo nas áreas de turismo, energias renováveis, pesquisas científicas, aquicultura e petróleo e gás natural. “Muito bom estreitarmos esse laço e vermos como juntos podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso estado”, disse Fátima Bezerra.

Ela também assegurou que o Estado está de portas abertas para atrair as empresas norueguesas. “Não mediremos esforços para trazer o que o povo potiguar mais precisa: empregos. Podemos proporcionar segurança jurídica, patrimonial e simplificação tributária aos investidores”, destacou.

Sissel Hodne Steen destacou que o RN é o segundo estado brasileiro com mais noruegueses, atrás somente do Rio de Janeiro. Além disso, explicou que o Real Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro teve sua área de jurisdição ampliada, passando a abranger também o estado potiguar. “Viemos conhecer o estado, as estruturas, as instituições e principalmente os temas de interesse entre os dois países. O potencial do estado nos impressiona e a governadora levantou questões muito interessantes para estimular nossos investidores”, enfatizou a consulesa.

Também participaram da reunião o Consul honorário Gutemberg Natal Tinoco, o cônsul Stein-Gunnar Bondevick, assuntos comerciais da Innovation Norway, Bruno Leinio, gerente de projetos da Innovation Norway, Daniel Canali, gerente sênior da Aker Solutions, João Corrêa, CEO da Spectrum, Gabriel Francisco, assessor econômico do Consulado Geral, e Pedro Lima, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).