Fórum de Servidores rejeita proposta de pagamento e não descarta greve

FONTE: BLOG DO CÉSAR SANTOS

A proposta da governadora Fátima Bezerra (PT) de pagar os salários dos servidores fatiados, mas dentro do mês, e sem a perspectiva de quitar a dívida salarial deixada pelo ex-governador Robinson Faria (PSD), foi rejeita pelos servidores públicos.

A proposta da governadora desagradou os representantes dos servidores públicos. A presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta (SINSP/RN), Janeayre Souto, considerou negativa a decisão de o novo governo deixar para trás os salários atrasados.

“Nós não somos funcionários de gestão; somos servidores do Estado”, reagiu a sindicalista, considerando que o Governo não levou em conta a “impessoalidade da gestão”. Para ela, o novo governo tem de se responsabilizar pela dívida que recebeu da administração anterior.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL-RN), Nilton Arruda, também reagiu de forma negativa, sem esconder a decepção. Segundo ele, a proposta apresentada por Fátima Bezerra “é muito dura para o servidor”, e ressaltou: “Não sei como as bases do sindicato vão reagir.”

Em reunião no final da tarde desta segunda-feira (7), após a audiência com a governadora, o fórum considerou a proposta muito ruim para os servidores, uma vez que não contempla o que está em atraso e muito menos cria expectativa positiva para o futuro.

O fórum deliberou:

1 – Não acatar a proposta apresentada pelo Governo do Estado nesta data. Qual seja: pagar dia 10/01 30% a todos os servidores da ativa, aposentado e pensionistas de todas as categorias. Em 30/01 pagar os 70% restante. Em fevereiro usa a mesma metodologia.

2 – O fórum reafirma os princípios que norteiam a compreensão que trata de pagamento dos salários atrasados e atual quais sejam: Isonomia, cronologia e solidariedade.

3 – O governo deverá tratar do pagamento dos passivos de imediato.

4 – O fórum fará uma Nota Pública.

5 – Será encaminhado novo ofício solicitando audiência com a governadora Fátima Bezerra (PT), para debater passivos e pagamento dos salários com base nos princípios apresentados pelo Fórum dos Servidores.

6 – O Fórum comparecerá à reunião na Secretaria da Administração nessa terça-feira (8) às 15h.

Existe a possibilidade de greve, porém, nesse primeiro momento o fórum decidiu que vai ouvir a governadora Fátima Bezerra mais uma vez.

Já os servidores da saúde mantém a paralisação de advertência para esta quinta-feira (10). A categoria vai paralisar as atividades no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, o maior pronto-socorro do Rio Grande do Norte.

O Governo do Estado deve os salários de novembro para quem ganha acima de R$ 5 mil, o salário de dezembro de todos os servidores, além de parte do 13° de 2017 e o 13° de 2018. Segundo o próprio Executivo, eles somam quase R$ 1 bilhão.