Festa do Agricultor de Lagoa Nova será uma das maiores dos últimos anos

Crédito Rafaela Coutinho

Aconteceu no Centro de Treinamento da EMATER, o primeiro encontro para discussão sobre a Festa do Agricultor 2019.

A festa que homenageia o homem do campo, esse ano será recheada de novidades, o prefeito Luciano Santos vem articulando para que a festa seja uma das maiores do interior do Estado. Para isso conta com o envolvimento de todas as secretarias, da igreja católica, Emater e diversos órgãos do Estado que estaremos anunciando em breve.