FESTA DE SANT’ANA

Jornalista Mazilton Galvão

Cavaleiros e amazonas dão o ponta pé inicial aos festejos à Sant’Ana em Currais Novos

Aconteceu na manhã desta sexta, 12, a tradicional missa do Vaqueiro. A celebração foi realizada no “Marco Zero” no Povoado Totoró, distante cerca de 12 kms de Currais Novos. O local tem uma enorme importância histórica para o município, pois foi onde se fixou o Coronel Cipriano Lopes Galvão em 1755 e construiu sua primeira residência.

O evento contou com a presença do Padre Cláudio Dantas de Oliveira, Padre Welson Rodrigues, do Prefeito Odon Jr, do Vice-Prefeito Anderson Alves e de vários secretários municipais, além de centenas de vaqueiros e amazonas e a população que também se fez presente.

Após a celebração foi servido um café da manhã, em seguida a tradicional cavalgada saiu do “Marco Zero” em direção à Matriz de Sant’Ana para a benção dos vaqueiros. A Cavalgada também marca o início da Vaquejada de Currais Novos, que este ano comemora sua 46ª edição e é reconhecida por ser uma das mais importantes do país.

Para o Prefeito Odon Júnior, a parceria da Prefeitura e a Paróquia de Sant’Ana é fundamental para a realização desse importante evento. “Essa é, sem dúvidas, a maior e mais importante festa do nosso calendário de eventos e uma das maiores do interior do Estado. É importante porque movimenta a nossa economia durante os dias de festa, trazendo turistas para nossa cidade, onde nosso povo celebra a religiosidade e sua devoção à nossa Padroeira. Momento para agradecer pelas chuvas tão esperadas por nosso povo e pedir que Ela continue nos abençoando cada vez mais, para que tenhamos uma bela festa e que tudo transcorra de forma positiva”, disse o Prefeito Odon Júnior.