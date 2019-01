Festa de Emancipação de Lagoa Nova bate recorde de público

Foto Jean de Souza

Completando 56 anos de Emancipação Política, Lagoa Nova mostrou mais uma vez que realiza a maior e melhor festa do segmento no RN. Uma multidão prestigiou o evento que contou com

os shows, em praça pública, de Zé Cantor & Solteirões, Raynel Guedes, o “Forró do Véi” de Zé Sanfoneiro & Zé Filho, além do sanfoneiro Robson Carneiro e a prata da casa Diego Pessoa.

Outro ponto positivo do evento deste ano é que, mesmo com uma grande multidão que invadiu Lagoa Nova, a festa foi super tranquila. Segundo a PM, não foi registrado nenhum tipo de violência ou outros delitos.



A festa teve a realização da Prefeitura Municipal, com o apoio de todas as secretarias municipais, parceiros e comércio local. O evento aquece a economia do município, haja vista que atrai pessoas de todo o RN.

“Fiquei muito feliz em ver uma multidão comemorando conosco o aniversário de Lagoa Nova. As dificuldades são grandes, mas conseguimos realizar um grande evento e assim ajudar a promover a economia do município”, expressou o prefeito Luciano Santos.