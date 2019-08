Ezequiel visita obras da Barragem Malhada Limpa, em Currais Novos

Jornalista Rodrigo Rafael

Reconstruída com emendas destinadas pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), a Barragem Malhada Limpa, em Currais Novos, está concluída. Nesta sexta-feira (09), o presidente da Assembleia Legislativa visitou o local ao lado do presidente da Associação dos Moradores de Malhada Limpa, Canindé de Araújo, da Dra. Milena Galvão, do secretário de Estado, da Agricultura, Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha e do prefeito Odon Júnior.

“A questão da água é fundamental hoje em nosso Estado, e temos a obrigação de buscar soluções para evitar problemas no futuro. É uma honra poder ter contribuído com esta que é uma das maiores obras hídricas já realizadas em Currais Novos”, disse Ezequiel.

A barragem fica localizada na Comunidade Malhada Limpa, zona rural do município, e se rompeu após as fortes chuvas que caíram em 2008. O deputado destinou emenda de R$ 235 mil para a obra. A licitação e a execução do projeto foram realizadas pela Prefeitura de Currais Novos.

O secretário de Agricultura enfatizou a importância da atuação de Ezequiel para transformar o projeto em realidade. “Diante da ajuda do deputado Ezequiel, que disponibilizou uma emenda para custear a obra, foi possível realizar esse sonho dos moradores de Malhada Limpa. Uma luta de todos que hoje se torna real”, disse Guilherme Saldanha.

O presidente da Associação dos Moradores de Malhada Limpa, Canindé de Araújo, também elogiou a iniciativa do presidente da Assembleia. “Quando todos nós não acreditávamos mais em ninguém, o deputado Ezequiel chegou e resolveu o problema, nos devolvendo esperança e a possibilidade de viver aqui na Malhada Limpa”, disse.

Também participaram da visita o presidente da Câmara Municipal João Neto, o vereador Bastião, secretários municipais, associados e moradores da Comunidade Malhada Limpa.