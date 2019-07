Ezequiel participa do Pavilhão de Sant’Ana, que reúne famílias de Currais Novos

Jornalista Rodrigo Rafael

As famílias de Currais Novos se encontraram na noite desta quinta-feira (25), durante o Pavilhão de Sant’Ana, que tradicionalmente faz parte do calendário de atividades da Festa da padroeira do Seridó. O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), que esteve acompanhado da advogada Milena Galvão.

“É um momento de encontrar amigos e filhos da terra que voltam para rever a cidade onde nasceram. Uma data de muita alegria e de renovação da fé e esperança em dias melhores. É o retrato fiel da cultura e tradição do povo seridoense. Quero agradecer a atenção e o carinho de todos”, disse Ezequiel Ferreira, que cumprimentou os presentes durante o evento.

O presidente da Assembleia aproveitou ainda para parabenizar toda a comissão organizadora da Festa de Sant’Ana de Currais Novos, especialmente ao pároco de Sant’Ana, Cláudio Dantas, que comandou as atividades. A festa é uma tradição de 211 anos, e contou com uma vasta programação religiosa, além de eventos sociais para confraternização das famílias.