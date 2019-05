Ezequiel Ferreira requer recuperação urgente de rodovias na região Seridó

Crédito da Foto: Eduardo Maia



Preocupado com a situação precária em que se encontra a rodovia BR-226, no trecho entre os municípios seridoenses de Currais Novos-São-Vicente-Florânia, notadamente, agravada pelo período chuvoso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) solicitou, recentemente, por meio de requerimento encaminhado ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Daniel de Almeida, e à Governadora do Estado, Fátima Bezerra (PT), recuperação urgente da BR e de estradas estaduais que necessitam de reparos.

“O trecho entre esses municípios da região Seridó necessita, com urgência da execução de uma operação tapa-buracos. É de grande importância para a região a restauração da rodovia que está ficando cada vez mais inutilizável, por causa das péssimas condições em que se encontra, oferecendo riscos aos condutores de veículos que trafegam diariamente por aquela via que é uma das principais da Região”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

A recuperação é uma medida para se evitar a ocorrência de possíveis acidentes já que da forma em que se encontra não há segurança para os motoristas que utilizam a referida rodovia, tanto na locomoção de passageiros como no transporte de cargas entre os municípios por onde ela passa.

O deputado Ezequiel requereu, também, à Governadora Fátima Bezerra e ao diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), Manoel Marques Bezerra a recuperação do trecho da RN-087, ligando os municípios de Florânia a Tenente Laurentino Cruz na mesma Região.

“O objetivo é melhorar a rodovia que foi construída há cerca de 16 anos e está bastante desgastada, necessitando com urgência de um recapeamento asfáltico. Devido a situação em que se encontra, a estrada tem causado acidentes aos condutores de veículos que são obrigados a fazer manobras para desviarem das crateras que se abriram ao longo da rodovia, muito utilizada para o escoamento da produção dos dois municípios da Serra de Santana”, destacou o deputado Ezequiel Ferreira.