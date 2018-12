Ezequiel Ferreira e Hermano Morais recebem placa de Parlamentar da Legislatura e do Ano

Crédito da Foto: João Gilberto



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu a placa de homenagem pela escolha de Parlamentar da Legislatura, realizada em votação do Comitê de Imprensa da Casa. Durante a cerimônia, o deputado Hermano Morais (MDB) também foi agraciado e recebeu a placa de Parlamentar do Ano.

“Devo esse título a equipe que me acompanha, a todos que fazem a Assembleia Legislativa e aos profissionais da imprensa do RN. Quero agradecer o reconhecimento e dividir também com meus colegas deputados e deputadas. É importante destacar ainda o apoio da Mesa Diretora às ações administrativas, sociais, institucionais e aos trabalhos legislativos. A escolha como Parlamentar da Legislatura é um incentivo para que nós, atuais e novos deputados, possamos continuar contribuindo para um Estado melhor”, disse Ezequiel Ferreira, reconhecido pelo destaque nos últimos quatro anos de gestão.

O deputado Hermano Morais também agradeceu a homenagem. “Fico muito feliz em ter sido reconhecido pela classe jornalística como parlamentar do ano. É uma responsabilidade a mais daqui para frente e estímulo a continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido, não só no âmbito da Assembleia com audiências públicas, contribuições em plenário ou sessões solenes, mas sobretudo nas lutas pelo desenvolvimento da capital e do interior”, declarou Hermano Morais.

Além de Hermano, na atual Legislatura foram eleitos Parlamentar do Ano os deputados Ezequiel Ferreira (2015), Cristiane Dantas (2016) e George Soares (2017).

Também presente na cerimônia de entrega das homenagens, a governadora eleita, Fátima Bezerra (PT), destacou o mandato atuante dos deputados Ezequiel Ferreira e Hermano Morais.

“O deputado Hermano Morais tem um mandato respaldado pelo comprometimento com a cidadania. O presidente Ezequiel Ferreira, além de ter um mandato propositivo, presente e atuante também se destacou por uma gestão à frente da Casa fazendo com que a Assembleia nunca esqueça da missão que é própria do legislativo, que existe para ser essencialmente a ressonância da voz do povo e dos diversos segmentos da sociedade”, disse Fátima Bezerra.

A votação, no último dia 05 de dezembro, aconteceu de maneira espontânea, não havendo chapas estimuladas. Cada profissional da imprensa votou de acordo com a avaliação sobre o desempenho parlamentar do deputado escolhido.

Além de jornalistas, deputados e convidados, também estiveram presentes a diretora administrativa e financeira da Assembleia, Dulcinea Brandão e Oliveira Wanderley, presidente do Comitê de Imprensa, responsável pelo processo eleitoral.