Ezequiel e José Dias recebem Dom Jaime para debater turismo religioso no RN

Crédito da Foto: Eduardo Maia



Representante maior da Igreja Católica no Rio Grande do Norte, o Arcebispo de Natal Dom Jaime participou de reunião na Assembleia Legislativa com o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), e o deputado José Dias (PSDB).

“Tratamos de iniciativas capazes de incentivar o turismo religioso no Estado, como a melhoria de acessos e investimentos em equipamentos que possam aumentar o número de visitantes aos santuários dos Santos Mártires do Cunhaú e do Uruaçu, em Canguaretama e em São Gonçalo do Amarante, respectivamente”, destacou o presidente.

Para o Arcebispo, o incremento no turismo religioso também incentiva boas práticas no Estado. “O cristianismo é um dos pilares da sociedade. Sabemos que um homem de fé que não segue os princípios de Deus contribui indiretamente com os números de insegurança e com atos de violência contra outras pessoas”, afirmou o religioso.

O presidente da Assembleia se comprometeu com Dom Jaime a encaminhar as demandas ao Executivo e contribuir nos projetos de estruturação do turismo religioso, como forma de confirmar a expectativa criada após a canonização dos Santos Mártires, em outubro de 2017: de que o Estado se consolidaria como destino de fé no cenário nacional.

Participaram da reunião o diretor geral da Assembleia, Augusto Viveiros; o diretor geral da presidência, Fernando Rezende e a chefe de gabinete da presidência, Larissa Rosado.