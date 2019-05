Ezequiel busca junto ao Governo manter maquinários da construção civil no Seridó

Crédito da Foto: Eduardo Maia



Com o objetivo de manter o maquinário utilizado para obras e ações emergenciais nas áreas urbanas e rurais, prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Seridó Ocidental (AMS), liderados por Ezequiel Ferreira (PSDB), deputado e presidente da Assembleia Legislativa, estabeleceram o diálogo com a Governadora do RN, Fátima Bezerra (PT), que assumiu o compromisso de atender o pleito, mas numa solução que contemple as necessidades do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER).

“Desde a primeira gestão do governador Garibaldi, que uma motoniveladora (patrol) de propriedade do Governo do RN atende aos municípios da região Seridó Ocidental através da associação. Os prefeitos querem manter o maquinário na região porque este vem atendendo às comunidades, sobretudo, as localizadas no meio rural para benfeitorias nas estradas, recuperação de barragens e pequenos açudes e construção de cacimbas”, justificou Ezequiel Ferreira, na reunião na tarde desta quarta-feira (15), na Governadoria.

Segundo Manoel Marques Dantas, diretor geral do DER, o órgão pretende instituir uma patrulha para ações emergenciais para atender ocorrências como a que ocorreu recentemente em Santa do Matos e quer ter em mãos equipamentos que possam atender as demandas das regiões em situação crítica. Ele disse que por enquanto o equipamento fica no Seridó mas um grupo de trabalho irá definir a ampliação do uso do maquinário.

Para o prefeito Serginho de Serra Negra do Norte, o uso destes equipamentos já está dentro do planejamento estratégico do município e não há como abrir mão deste maquinário sob pena de comprometer a recuperação de estradas da cidade. “Nestes seis anos de seca; foram estes equipamentos que salvaram as vias públicas e construção de cacimbas em São José do Seridó”, salientou a prefeita Maria Dalva.

Para Polion Maia, prefeito de São Fernando e vice-presidente da AMS, retirar este equipamento da região vai significar a descontinuidade das ações nas áreas rurais. A associação mantém com a ajuda das prefeituras uma motoniveladora, uma retroescavadeira e uma enchedeira. “Vamos insistir e ter todos estes equipamentos na região”, enfatizou.

O prefeito de Jucurutu, Valdir Medeiros, disse que os equipamentos são úteis no nivelamento de platôs e estradas, atividades de terraplanagem e com essas máquinas é possível auxiliar em obras de pavimentação das rodovias e urbanas, terrenos irregulares e terrenos degradados.

Também participaram da reunião Elídio Queiroz, prefeito de Jardim de Piranhas e Naldinho – Presidente da FEMURN. O presidente da AMS: Chilon Batista de Araújo Neto, prefeito de Timbaúba dos Batistas, não participou da reunião em virtude de um problema familiar. Auxiliando a governadora Fátima Bezerra, participaram Vice-governador: Antenor Roberto, Secretário Chefe do Gabinete Civil: Raimundo Alves Júnior, o secretário extraordinário de Gestão de Projetos e Metas de Governo, Fernando Mineiro, o secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Fernandes Rosado Coelho e o secretário-adjunto do Desenvolvimento Econômico, Sílvio Torquato.