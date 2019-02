Executivos da Vale são presos em operação relacionada a Brumadinho

Renato Souza PS Philipe Santos

Oito funcionários da mineradora Vale, entre eles dois executivos, foram presos, na manhã desta sexta-feira (15/2), acusados de envolvimento com relatórios e no planejamento de ações de segurança da barragem de Brumadinho (MG). A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a operação foi deflagrada em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o MP, também são alvos de prisão dois gerentes e quatro integrantes das respectivas equipes técnicas da mineradora diretamente envolvidos na segurança e estabilidade da Barragem 1, rompida no dia 25 de janeiro. Também são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão.

Ainda segundo o órgão, as prisões temporárias foram decretadas pelo prazo de 30 dias. “Tendo em vista fundadas razões de autoria ou participação dos investigados na prática de centenas de crimes de homicídio qualificado, considerados hediondo. Todos os presos serão ouvidos em Belo Horizonte. Também são apurados crimes ambientais e de falsidade ideológica”, informou o MP.

Os alvos de busca e apreensão, em São Paulo e Belo Horizonte, são um diretor, um gerente e dois integrantes do corpo técnico da empresa alemã Tüv Süd, que prestou serviços referentes à estabilidade da barragem rompida. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na sede da empresa Vale, no Rio de Janeiro.

Entre os presos está Alexandre de Paula Campanha, um dos gerentes da empresa. Ele foi citado por engenheiros da TÜV SÜD, que haviam sindo presos e foram contratados pela Vale para emitir laudos atestando a falsa segurança da barragem. Ele teria pressionado os engenheiros a assinar o documento, ameaçando que caso não fizessem isso, perderiam o contrato.

Os alvos de prisão são:

>> Joaquim Pedro de Toledo

>> Renzo Albieri Guimarães Carvalho

>> Cristina Heloíza da Silva Malheiros

>> Artur Bastos Ribeiro

>> Alexandre de Paula Campanha

>> Marilene Christina Oliveira Lopes de Assis Araújo

>> Hélio Márcio Lopes da Cerqueira

>> Felipe Figueiredo Rocha

Segundo os promotores de Justiça, as medidas estão amparadas “em elementos concretos colhidos até o momento nas investigações conduzidas pela força-tarefa e são imprescindíveis para a completa apuração dos fatos”. Todos os documentos e provas apreendidos serão encaminhados ao MPMG para análise.

Primeiras prisões

A tragédia já tem ao menos 166 mortos e 147 desaparecidos. Esta é a segunda operação deflagrada desde o rompimento. No último dia 27, a juíza Perla Saliba Brito, da comarca de Brumadinho, mandou prender três funcionário da Vale e dois engenheiros da Tüv Süd Brasil, empresa contratada pela mineradora.

Dois dias depois, eles foram detidos em operação conjunta da Polícia Federal (PF), Ministérios Públicos de Minas Gerais e São Paulo, e das Polícias Civis dos dois estados. Uma semana depois, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liberdade a eles.