Na foto eu e meu filho recebendo o prêmio Marcas e Talentos pelo trabalho de 17 anos do jornal impresso de Currais Novos. Um garoto de muito futuro, um empresário de sucesso, querido por todos no mundo dos paredões, com obras no Brasil e Europa, deixa a vida vitimado por uma queda no banheiro do seu apartamento. Eu, estou arrasado, pedindo a Deus e a meu protetor São Francisco de Assis, que acalme meu coração, tirando dele tanta amargura e dor.