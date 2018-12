Espetáculo “Auto de Natal do Menino Luz” acontece nesta sexta e sábado em Currais Novos

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Renovar a fé e os sonhos através da “Luz” que existe em cada um de nós, esta é a essência principal do Espetáculo “Auto de Natal do Menino Luz” que será apresentado nesta sexta-feira (21) e sábado (22) em frente ao Palácio Municipal “Prefeito Raul Macêdo”, sede da Prefeitura Municipal, a partir das 20h. Realizado pela Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes” e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e demais secretarias, o espetáculo contará com a participação de 40 atores, entre crianças e adultos.

“Queremos mostrar no espetáculo a luz que existe dentro de cada um de nós e, ao mesmo tempo, a sombra que nos rodeia e nos faz pensar nas coisas que não andam bem”, comentou o diretor geral do espetáculo, Carlos Medeiros. “Ao final, com o nascimento do Menino Jesus, que é a verdadeira luz que ilumina nossas vidas, vem o pensamento positivo e a renovação da fé e dos sonhos”, disse. O Coral Jovem “Natal de Paz” e o Ballet do SCFV AABB Comunidade se apresentam amanhã após o espetáculo, e a Banda “Maestro Santa Rosa” realiza apresentação especial no sábado.

Ficha-Técnica: 40 Atores/ Direção Geral: Carlos Medeiros/ Produção Executiva: Socorro de Góis/ Figurinos e maquiagem: Manoel Neto/ Cabelos: Adriano Lopes/ Apoio: Sarmona Dantas, Daniela Domingos e Maria José/ Som: Luiz Antônio/ Luz: Adriano Nunes.