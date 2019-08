Escola da Assembleia terá pós-graduação em Segurança Pública

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), assinou nesta terça-feira (06) convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed). A parceria tem como objetivo oferecer o curso de pós-graduação com especialização em Segurança Pública, destinado aos delegados da Polícia Civil, oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A aula inaugural será no dia 21 de agosto e o curso terá duração de 10 meses.

“A Escola tem honrado a Assembleia Legislativa pelos quadros que têm no seu corpo de docentes, pelo alto nível educacional. Estamos inovando com esse convênio junto a Secretaria de Segurança, mas é importante dizer que, o que estiver ao alcance da Assembleia para fortalecer e contribuir com a melhoria da segurança, nós faremos”, disse Ezequiel Ferreira.

Para o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, “o convênio vem a fortalecer o trabalho que tem sido feito no setor, é um curso de alto nível, voltado para a melhoria da gestão. Os servidores serão capacitados na melhoria do serviço prestado à população potiguar”.

Já a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Claudia Saraiva, agradeceu a Assembleia pelo apoio destinado aos profissionais da segurança. “Ações como essa valorizam o trabalho do servidor, é o reconhecimento da importância dos profissionais que atuam na defesa da nossa sociedade”, disse.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo, enfatizou que o convênio firmado junto a Assembleia é pioneiro no Brasil. “É algo inédito no país, uma parceria voltada para melhorar a gestão dos órgãos de segurança. A educação é a salvação da sociedade, e esperamos que ações como esta da Assembleia do RN se transformem em exemplo para gestores em todo o país”, completou.

Opinião semelhante tem o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do RN, coronel Luiz Monteiro da Silva. O militar aproveitou para elogiar o papel da Assembleia e espera que o curso possibilite “a melhor qualificação dos servidores, que serão agora capacitados para atuar na gestão pública dos órgãos”.

Além da cúpula da Segurança Pública do Estado, também estiveram presentes na reunião de assinatura do convênio o diretor geral da Assembleia, Augusto Viveiros, a chefe de Gabinete da Presidência, Larissa Rosado, e o diretor geral da Presidência, Fernando Rezende, além do professor João Maria Lima, diretor da Escola da Assembleia.