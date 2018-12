Em reunião com Associações Rurais, SEMAAB apresentou ações realizadas em 2018

INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Currais Novos (SEMAAB) apresentou na manhã desta quinta-feira (27) em reunião com as Associações Rurais, um balanço das ações realizadas em 2018 na zona rural do município. O encontro contou com a participação do Prefeito e Vice-Prefeito, Odon Jr e Anderson Alves, da Secretária da SEMAAB, Fátima Barros, da Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Maria do Céu Aprígio, além dos coordenadores da Secretaria e servidores.

“Um momento muito importante para apresentarmos nossas ações em prol das comunidades e das famílias que vivem na zona rural, onde neste ano avançamos muito e iremos fazer muito mais”, disse a secretária Fátima Barros. O Prefeito Odon Jr destacou como ações na zona rural os mais de 600 cortes de terra, recuperação de estradas, construção da Barragem da Malhada Limpa, além da reforma de Unidades Básicas de Saúde e de Escolas. “Em 2019 vamos fazer muito mais com a ajuda de todos”, comentou.