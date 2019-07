Em Pau dos Ferros, população recebe do Governo do RN a nova Central do Cidadão

Após mais de seis meses de ter sua obra concluída, a Central do Cidadão de Pau dos Ferros finalmente foi entregue à população, com todos os serviços à disposição da comunidade, graças ao empenho da governadora Fátima Bezerra e de toda a equipe do Governo do RN. Neste sábado (13), foi celebrada a abertura do órgão em sede própria e com toda estrutura para atender a população do município, estimada em 30 mil moradores, além de beneficiar também às cidades do entorno. O investimento na obra, na ordem de R$ 3,8 milhões para a estrutura física e R$ 690 mil para os equipamentos, foi viabilizado por meio do Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial.

“Peço aos servidores que zelem por isto aqui, que tratem este espaço e a população com carinho e respeito. Porque esta é a nossa forma de trabalhar”, declarou a governadora. Mais uma vez, ela reafirmou o compromisso do Estado para com a capacitação do servidor, através do programa RN Inclusivo. “Queremos atingir o padrão de excelência, com agilidade e transparência”, disse. A unidade é gerenciada pelo servidor Paulo Pereira, sob a coordenação de Maria Aparecida de Oliveira, do Programa Estadual das Centrais do Cidadão.

Com a nova sede, o montante economizado mensalmente será de R$ 6,7 mil, do aluguel da antiga sede, mais R$ 14 mil, do gerador, além do combustível fornecido pelo Detran. O secretário Fernando Mineiro (Articulação Institucional) citou a preocupação em reduzir custos como uma das principais metas estabelecidas pela governadora. “Nosso objetivo é fazer o melhor trabalho para oferecer serviços de qualidade à população e, claro, com o compromisso de economizar ao máximo para os cofres do Estado”.

Durante a solenidade, a vice prefeita Zélia Leite destacou a importância da nova Central como forma de garantir cidadania. “A senhora não sabe o quanto este equipamento é importante para o município de Pau dos Ferros. A nossa população e os servidores estão de parabéns, com certeza fomos agraciados com uma estrutura de primeiro mundo”, afirmou.

A senadora Zenaide Maia também estava presente e ressaltou o empenho do Governo em realocar a Central do Cidadão para a sede própria. “A governadora está na contramão desta onda de desvalorização do patrimônio público ao entregar a população um equipamento de cidadania, com sua sede própria e com os melhores equipamentos para ofertar serviços com dignidade”, reforçou.

A Central do Cidadão de Pau dos Ferros disponibiliza serviços como emissão de título de eleitor, carteiras de identidade e de trabalho, CPF, em unidades de atendimento de instituições parceiras e de vários órgãos da Administração Pública Estadual, entre eles: Detran, IPERN, ITEP, Juizado Especial, Procon, Junta Militar, Secretaria de Tributação, Sine e Agência Pague Fácil, Defensoria Pública, Idema e Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em sua sede provisória, a média de atendimentos se manteve na faixa de 24 mil por mês à população local e de municípios vizinhos como Rafael Fernandes, Água Nova, José da Penha, Riacho de Santana, Major Sales, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Antônio Martins e Francisco Dantas.

Vale salientar que o Programa Central do Cidadão está realizando uma série de melhorias por meio de reformas e construção de novas sedes, com o objetivo de melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos já prestados e agregar novos serviços para os moradores de vários municípios. Este ano, foram entregues as Centrais de São Paulo do Potengi, Caraúbas, São Gonçalo do Amarante (Shopping Natal Moda Outlet) e Apodi.

Na solenidade deste fim de semana, estiveram presentes prefeitos das cidades da região e outras lideranças políticas como o ex-prefeito de Pau dos Ferros, Nilton Figueiredo, a deputada estadual Isolda Dantas e o deputado estadual Raimundo Fernandes.

Ações do Governo Cidadão em Pau dos Ferros

Os investimentos do Governo do Estado por meio do Governo Cidadão, em Pau dos Ferros, se aproximam dos R$ 14 milhões nas mais diversas áreas. Na Educação, sete escolas estaduais foram beneficiadas com o Projeto de Inovação Pedagógica (PIP). Com investimentos totais de R$ 234 mil, foi implantado um sistema de apoio pedagógico, técnico e financeiro para o desenvolvimento de propostas inovadoras de aprendizagem, que possibilitassem o fortalecimento dos processos educacionais.

Na Saúde, as aplicações foram e estão sendo feitas na reforma, adequação e aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, como da rede de urgência e emergência do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (R$ 8,3 milhões) e da rede materno-infantil da Maternidade Luísa de Marilac (R$ 83 mil). Na Segurança, o investimento tem sido para aquisição de equipamentos para as duas delegacias (R$ 7.700 mil).

Assecom-RN/Fotos: Elisa Elsie