Em parceria, moradores, entidades e Prefeitura constroem UBS do Povoado Maxinaré

Crédito: INFORMAÇÕES À IMPRENSA: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um desejo antigo dos moradores do Povoado Maxinaré, zona rural de Currais Novos, se tornou realidade na noite desta quarta-feira, 09, com a inauguração da Unidade Básica de Saúde da comunidade, construída através da parceria entre os moradores do povoado, Igreja Metodista, Prefeitura Municipal e Vereadores. O Prefeito Odon Jr, Vice-Prefeito Anderson Alves, vereadores Celinha, Zefinha Moura e Sebastião, além de secretários municipais e moradores do Maxinaré e comunidades adjacentes, participaram da solenidade.

“Uma iniciativa da Comunidade através da Agente de Saúde Vitória que contou com o apoio dos moradores, da Igreja Metodista, Vereadora Celinha, vereadores, Sr. Dedé do Café que doou o terreno, e a Prefeitura Municipal que foi parceira e equipou toda a Unidade de Saúde com equipamentos de emenda parlamentar de Fátima Bezerra”, comentou o Prefeito Odon Jr.

A Nova UBS conta com sala de espera, sala de atendimento médico e dentista, sala de enfermagem e vacinas, além de banheiros e cozinha. Após a inauguração, houve uma benção ecumênica da UBS e homenagens aos profissionais que atuam na Unidade.