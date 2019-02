Diretor do Grupo A Notícia participou do programa Gerson no Rádio.

Levado ao semanalmente das 11 as 12:30 pala Rádio Currais Novos FM o programa Gerson na TV tem galgado índices de audiência fantásticos. Os temas debatidos são variados e os convidados são convidados com critério para cada assunto abordado. Gerson, o apresentador é um dos mais experientes e preparados profissionais do ramo da comunicação e entretenimento. O programa Gerson no Rádio foi mais uma contratação feliz da emissora que cresce a cada dia na preferência do povo do Seridó. O programa do Hoje além de uma fonoaudióloga entrevistou uma psicóloga e o jornalista R. Alves.