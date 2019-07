Deputado critica um patrocínio Cultural para a Festa de Sant’Ana em Currais Novos

Fonte: R. Alves

Hoje me surpreendi com um vídeo que circula no Whatsapp onde o deputado Kelps Lima critica o deputado Ezequiel Ferreira por um patrocínio cultural de um show do cantor Flávio José na festa de Sant’Ana de Currais Novos.

Primeiro, será que o referido deputado desconhece que Ezequiel é filho de Curais Novos e tem suas raízes nessa terra?

Será que a Assembleia Legislativa não pode patrocinar um show cultural?

Será que esse deputado não está sendo deselegante com o povo de Currais Novos?

Será que esse parlamentar não tem conhecimento que a Festa de Sant’Ana faz parte do Roteiro Cultural de Currais Novos?

Vi o vídeo e cheguei à conclusão que se trata de uma demagogia e uma deselegância com o povo do Seridó essa posição do deputado Kelps Lima.