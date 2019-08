CURRAIS NOVOS SEDIA A 23ª EDIÇÃO DA COPA JORGE GUIMARÃES DE VÔLEI

Jornalista Mazilton Galvão

Curais Novos recebe de 1 a 4 de agosto, a maior competição de voleibol amador do norte-nordeste e a segunda maior do país. Em sua 23ª edição, a Copa Nordeste Jorge Guimarães de Voleibol reunirá 78 equipes de 5 estados do Nordeste, em várias categorias, entre 9 e 18 anos.

Os mais de 200 jogos serão realizados nos ginásios do Geraldão, no Colégio Camilo Toscano, na Escola Municipal Prof Humberto Gama, no Cive e no Palácio dos Esportes e a entrada é livre para quem quiser assistir as partidas.

Cerca de 3 mil pessoas entre atletas, dirigentes, equipe técnica e familiares lotam, durante todo o final de semana, as pousadas, hotéis, bares e restaurantes de Currais Novos e também de cidades vizinhas como Acari e Lagoa Nova, movimentando consideravelmente a economia desses municípios.

A Prefeitura de Currais Novos, que é parceira do evento, realizou diversas melhorias nos ginásios do município que irão receber os jogos, como recuperação e pintura das quadras e vestiários, além das despesas relacionadas a hospedagem e alimentação dos árbitros da competição.