CURRAIS NOVOS RECEBE O “JUSTIÇA E ESCOLA”, PROJETO QUE APROXIMA O JUDICIÁRIO DA COMUNIDADE E PREVINE CONFLITOS NO ÂMBITO ESCOLAR

A cidade de Currais Novos recebe hoje e amanhã o “Justiça e Escola”, um projeto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que aproxima o Judiciário da comunidade e previne conflitos no âmbito escolar.

O projeto será desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação como forma de conscientizar pais, alunos, educadores e a comunidade em geral sobre seus direitos e deveres demonstrando a forma de exercê-los, através de palestras com questões relativas à cidadania, ética, justiça e ao mesmo tempo contribuindo para uma política de paz através dos pilares que constroem o caráter: sinceridade, respeito, responsabilidade, senso de justiça, zelo e cidadania, entre outros valores essenciais para o desenvolvimento de futuros cidadãos.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Jorian dos Santos, para a realização do programa Justiça e Escola serão ministradas palestras pelos magistrados, servidores do judiciário e parceiros sobre os mais variados temas como noções básicas sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário Estadual.

“Trata-se de um projeto, que leva para dentro das escolas públicas os princípios da Justiça. Conceitos positivos que são passados aos professores em dois dias de palestras, promovidas por servidores públicos chamado de “formadores”. A partir daí os ensinamentos são passados para as crianças, suas famílias e até vizinhos, formando uma verdadeira corrente de conhecimento e conscientização”, afirma o secretário.

O Justiça & Escola, que já beneficiou mais de 500 mil crianças desde que quando foi criado, em 2007. Para a coordenadora do Justiça e Escola, a magistrada Maria Zeneide Bezerra, o Justiça e Escola é uma ferramenta de cultura de paz que tanto necessitamos. É uma responsabilidade de cada um de nós, magistrados, educadores, pais, alunos, de todos os cidadãos”.