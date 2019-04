Currais Novos: Legislativo debate importância da cultura para jovens

Crédito da Foto: Eduardo Maia



A Assembleia Legislativa vai promover audiência pública com o tema “Organização e resistência: cultura e juventude para transformar”, nesta sexta-feira (5), a partir das 14h, na Câmara Municipal de Currais Novos. Proposto pela deputada Isolda Dantas (PT), juntamente com a vereadora currais-novense Tércia Leda (PT), o debate visa discutir a importância e fortalecer os movimentos culturais da cidade, especialmente entre os jovens.

De acordo com Rayssa Aline, assessora regional de Isolda Dantas, a audiência surgiu em decorrência da necessidade de apoiar a batalha do “Gueto”, movimento cultural da periferia de Currais Novos que vem se mostrando uma ferramenta eficaz para a ocupação e influência positiva na vida dos jovens do município.

“O movimento cultural de Currais é bem articulado. E a juventude da periferia vem fazendo sua parte. Enxergamos na cultura uma grande ferramenta para transformação da sociedade, por isso dizemos ‘cultura e juventude para transformar’. Queremos incentivar ações culturais que possam contribuir para as perspectivas de vida dos jovens, bem como apoiar a produção cultural na cidade como um todo”, afirmou Isolda.

Foram convidados para o debate representantes da Fundação José Augusto, da Secretaria de Juventude e do Conselho Municipal de Cultura, além de artistas locais e grupos de jovens.