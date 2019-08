CONVITE COLETIVA

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Currais Novos, através de seu jornalista responsável Mazilton Galvão, convida os profissionais da imprensa local e da região para uma entrevista coletiva com o Magnífico Reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte -IFRN, o Professor Wyllys Abel Farkatt Tabosa, para tratar da apresentação do Centro de Tecnologia Mineral.

O encontro acontecerá nesta terça, dia 06, às 10 horas, no Salão Nobre do Palácio Raul Macedo e contará com as presenças do Exmo. Sr. Prefeito de Currais Novos, Odon de Oliveira Souza Júnior, do vice prefeito Sr. Anderson Alves, dos secretários municipais e vereadores do município.