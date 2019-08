COMISSÃO DA CÂMARA SETORIAL DO COMÉRCIO E SERVIÇO DISCUTE PRIMEIRAS AÇÕES

Jornalista Mazilton Galvão

A comissão que representa a primeira Câmara Setorial do setor de Comércio e Serviços da cidade de Curais Novos se reuniu na manhã desta sexta, 02.

O encontro, que aconteceu na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, discutiu as primeiras ações de marketing, que serão implementadas no projeto que irá promover uma maior interação entre o empresariado local e demais entidades comprometidas com o avanço econômico do município de Currais Novos.

Participaram da reunião o vice prefeito Anderson Alves; o secretário da Semtur, Júnior Brito; Célio Vieira, do Sebrae; Hudson Gomes, da CDL; Madson Alan, coordenador da Câmara Setorial; Gilson Bezerra, representando os empresários locais; além do pessoal da Assessoria de imprensa da Prefeitura, Mazilton Galvão e Carlos Júnior.

A Câmara Setorial do Comércio e Serviços começou a tomar forma no início de julho, quando aconteceu a primeira reunião com o grupo de trabalho, formado por representantes do poder público, do comércio e de outras entidades representativas.

Naquela ocasião foram discutidas ações importantes que irão fomentar o desenvolvimento da economia do município de Currais Novos, como a identificação e análise dos gargalos impeditivos ao setor e a elaboração de propostas prioritárias, buscando soluções para que as empresas locais possam investir de forma segura, valorizando a geração de emprego e renda local.

Câmaras Setoriais

As Câmaras Setoriais e Temáticas são órgãos colegiados consultivos e propositivos de apoio ao desenvolvimento dos setores e cadeias produtivas. São fóruns permanentes de discussão entre os membros (agentes públicos e privados), que visam definir ações de interesse comum, através da atuação integrada dos diferentes segmentos produtivos.