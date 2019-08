COMEÇAM AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO PRINCIPAL ACESSO DO RADIR PEREIRA

Cidade Jornalista Mazilton Galvão Os moradores do bairro Radir Pereira comemoram o início das obras de pavimentação dos primeiros 311 metros da Rua Vivaldo Pereira Sobrinho, principal rua que dá acesso ao bairro. Essa obra era uma reivindicação antiga e muito esperada por seus moradores. Ao todo, serão cerca de 2,5 mil/m² de pavimentação com paralelepípedos, que vão beneficiar e facilitar a vida de milhares de moradores. A pavimentação de ruas é uma das obras mais requisitadas pela população e a atual gestão já contemplou várias delas. E a Prefeitura de Currais Novos, através da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos, vem demonstrado empenho neste tipo de investimento. Somente nesses dois anos e meio da atual administração, foram cerca de 9 mil/m² de pavimentação. A obra da Rua Vivaldo Pereira Sobrinho está tendo um investimento da ordem de R$ 145mil, frutos de uma emenda do ex-senador Garibaldi Alves.