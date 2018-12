Com plenário lotado, homenageados recebem medalhas do Mérito Legislativo

Crédito da Foto: Eduardo Maia



“A láurea que hoje é concedida tem uma significação de dupla face. Em primeiro lugar, como homenagem da Assembleia Legislativa, que reconhece o brilhantismo dos homenageados. E, em segundo, porque traz nomes honrados e inesquecíveis nas áreas social, cultural e educacional. Dessa forma, fica mais uma vez registrada a nossa homenagem e gratidão a estas personalidades que se revelam merecedoras de todas as honrarias”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) durante a Sessão Solene de entrega das medalhas do Mérito Legislativo, Mérito Social Maria do Céu Fernandes, Mérito Cultural Câmara Cascudo e Mérito Educacional Noilde Ramalho, as maiores honrarias da Casa, concedidas a 22 personalidades na manhã desta quinta-feira (13).

O parlamentar destacou que as homenagens foram uma forma de reconhecimento a pessoas que, de um modo ou de outro, “aproveitam oportunidades de fazer o bem aos companheiros de viagem” e deixam suas marcas através de boas ações em prol do bem comum. “A atitude de reconhecer e homenagear é um gesto de desprendimento e demonstração de consideração. É a bandeira desta Casa diante de personalidades que engrandecem nosso Estado”, sintetizou.

Ao agradecer a homenagem e falando em nome dos demais agraciados, a governadora eleita Fátima Bezerra (PT) afirmou que era uma honra ter o reconhecimento ao lado de figuras tão ilustres, admiradas e respeitadas. A senadora lembrou o pioneirismo das mulheres potiguares na política, como Alzira Soriano, primeira prefeita eleita no Brasil e a própria Maria do Céu Fernandes.

Fátima Bezerra recebeu a Medalha do Mérito Social, um reconhecimento às mulheres que tem dedicação à causa social. Tem o nome de Maria do Céu Fernandes, a primeira deputada do Brasil, que se destacou pela responsabilidade no trato com a coisa pública. A governadora eleita também foi homenageada com a Medalha do Mérito Educacional Noilde Ramalho, pela sua dedicação à causa da Educação.

“De um lado celebramos esse pioneirismo e também, por no RN ter saído a única mulher governadora, mas também a sociedade deve refletir a luta pela participação das mulheres na política e ainda essa sub-representação”, afirmou.

Fátima Bezerra mencionou sua condição social, de origem humilde e a atuação em defesa da Educação, sua bandeira de luta. “A Educação é o principal passaporte para a conquista da cidadania, por isso que temos que olhar com muito carinho e atenção”. Ao final, mencionou a necessidade de todos os Poderes unirem esforços devido à crise que o Estado atravessa do ponto de vista fiscal e financeiro.

O desembargador e presidente eleito do Tribunal de Justiça, João Rebouças, que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, afirmou que é um reconhecimento do Poder Legislativo ao trabalho que o Tribunal de Justiça presta à população do Estado: “Um verdadeiro reconhecimento pelo Tribunal em ser um prestador de serviço”, disse.

Atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Glauber Rêgo externou a importância da homenagem: “Sensação de gratidão e satisfação. Receber esta honraria da Casa do Povo, para mim que sou desembargador, é certamente em razão do trabalho que tenho realizado ao longo desses cinco anos no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Eleitoral. Aproveito a oportunidade para dividir com os servidores de gabinete e também agradecer aos deputados que aprovaram meu nome”. O desembargador também foi agraciado com a Medalha do Mérito Legislativo. Ao final da solenidade, o músico Giannini Alencar, um dos homenageados, fez uma apresentação em plenário.

Homenageados de 2018:

MEDALHA DO MÉRITO SOCIAL

Fátima Bezerra

MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO

Antônio Jácome; Dom Heitor de Araújo Sales; Elias Fernandes; Glauber Rêgo; Glaucio Pinto Garcia; Jean-Paul Prates; João Rebouças; Márcia Holanda Vidal; Rondinelli Silva Oliveira; Terezinha de Oliveira Lima.

MEDALHA DO MÉRITO CULTURAL “CÂMARA CASCUDO”

Ana Maria Barbalho Teixeira; Cinthia Lopes; Getúlio Moura Xavier; Giannini Alencar; Iaperi Soares de Araújo; Marcos Antônio Leonardo de Paula; Valério Mesquita.

MEDALHA DO MÉRITO EDUCACIONAL “NOILDE RAMALHO

Ana Flávia Andrade de Azevedo Oliveira; Fátima Bezerra; Gilton Sampaio de Souza; José Daniel Diniz Melo; Laércio Segundo de Oliveira; Maria Tereza de Oliveira.

Revista

A manhã de homenagens foi a ocasião escolhida para o lançamento da revista anual do Poder Legislativo estadual. A publicação traz um balanço das atividades parlamentares em 2018 e dos fatos que marcaram a 61ª Legislatura. Na capa, o destaque para a campanha institucional “Autismo: entenda o ritmo de cada um”, lançada no início do mês de novembro e que chama a atenção para a necessidade de intervenção precoce.

Distribuído ao longo de 64 páginas, o conteúdo da revista documenta as ações da Casa Legislativa em diversas áreas, como por exemplo na educação, com destaque para a matéria sobre os cursos de pós-graduação oferecidos à comunidade pela Escola da Assembleia e a parceria com a UFRN. Na área cultural, destaca-se a que retrata a atuação do Memorial do Legislativo, remontando a história do Parlamento Estadual.

A diversidade das atividades desempenhas pela Casa também são evidenciadas na publicação, abordando temas como os benefícios oferecidos pelas leis aprovadas pelos parlamentares, a importância dos debates em audiências públicas, as homenagens e reconhecimentos a grupos e personalidades de destaque, e o trabalho dos diversos setores que formam o Legislativo Estadual, assim como a preocupação em executá-lo de forma eficaz e eficiente. Um documento para ser preservado, a publicação traça o perfil dos 24 deputados da 61ª legislatura e uma linha do tempo com os principais fatos do período.