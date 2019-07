Câmara Setorial de Comércio e Serviços de Currais Novos

A Prefeitura Municipal de Currais Novos realizou a primeira reunião da Câmara Setorial de Comércio e Serviços do Município, discutindo ações que possam colaborar para o fortalecimento e desenvolvimento econômico.

Participação da UFRN, IFRN, SEBRAE, Fecomércio, CDL, representação de empresários do município com participação da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

“A Prefeitura não tem como gerar empregos diretamente, mas buscamos nos unir ao empresariado local para colaborar com ações que ajudem a fomentar a geração de renda e empregos no município” Disse Odon.