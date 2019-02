Câmara de Comércio Brasil-EUA escolhe Bolsonaro como Pessoa do Ano

Jair Bolsonaro foi escolhido como a Pessoa do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, informou hoje a entidade com sede em Nova York. A premiação, explica a Folha, é concedida há 49 anos e busca homenagear dois líderes, um brasileiro e um americano, reconhecidos por melhorar as relações entre EUA e Brasil.

Em comunicado, a Câmara diz que a escolha do presidente é um “reconhecimento de sua intenção fortemente declarada de fomentar laços comerciais e diplomáticos mais próximos entre Brasil e EUA e seu firme comprometimento em construir uma parceria forte e duradoura entre as duas nações”.

Bolsonaro deve receber o prêmio num jantar de gala no Museu de História Natural de Nova York, em 14 de maio. No ano passado, Sergio Moro – hoje ministro da Justiça– foi o brasileiro agraciado.